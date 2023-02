Ultime Notizie – Ruby ter, Karima: “Mai fatto sesso con Berlusconi, mai stata prostituta” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Non ho mai fatto sesso a pagamento, non ho mai fatto sesso con Silvio Berlusconi. Lo dico da quando avevo 17 anni e sono costretta a ridirlo adesso. L’arma della prostituzione è stata la più semplice da dire alla gente. Non sono mai stata una prostituta, credo che dopo 13 anni delle scuse mi siano dovute’’. Lo ha detto Karima El Marough, in arte Ruby, ospite della puntata di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda domani su RaiUno. “Non sono mai stata ascoltata in aula nelle prime fasi del processo. Ero parte lesa e quando non mi sono costituita parte civile automaticamente sono diventata la mente di questo circo e la prostituta minorenne. Io mi dicevo come mai sono finita in questa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Non ho maia pagamento, non ho maicon Silvio. Lo dico da quando avevo 17 anni e sono costretta a ridirlo adesso. L’arma della prostituzione èla più semplice da dire alla gente. Non sono maiuna, credo che dopo 13 anni delle scuse mi siano dovute’’. Lo ha dettoEl Marough, in arte, ospite della puntata di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda domani su RaiUno. “Non sono maiascoltata in aula nelle prime fasi del processo. Ero parte lesa e quando non mi sono costituita parte civile automaticamente sono diventata la mente di questo circo e laminorenne. Io mi dicevo come mai sono finita in questa ...

