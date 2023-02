Ultime Notizie Roma del 21-02-2023 ore 19:10 (Di martedì 21 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi visita della Premier Giorgia Meloni in Ucraina pochi giorni dall’anniversario dell’ invasione russa melone arrivato in treno a chi è che nel pomeriggio ho incontrato il presidente ucraino zielinski la presidente del consiglio sorridente per raccolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione salire in auto per trasferirsi in hotel sono onorata doveroso essere qui ha detto scendendo dal treno sono determinata a capire quello di cui questo popolo ha bisogno aggiunto da chi Le domando a te se possiamo azionata poi la premier meloni ha fatto tappa anche a voce a uno dei luoghi dei massacri di civili perpetrati a marzo dello scorso anno da parte dell’esercito Russo addosso di fiori rossi per rendere omaggio alle vittime delle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi visita della Premier Giorgia Meloni in Ucraina pochi giorni dall’anniversario dell’ invasione russa melone arrivato in treno a chi è che nel pomeriggio ho incontrato il presidente ucraino zielinski la presidente del consiglio sorridente per raccolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione salire in auto per trasferirsi in hotel sono onorata doveroso essere qui ha detto scendendo dal treno sono determinata a capire quello di cui questo popolo ha bisogno aggiunto da chi Le domando a te se possiamo azionata poi la premier meloni ha fatto tappa anche a voce a uno dei luoghi dei massacri di civili perpetrati a marzo dello scorso anno da parte dell’esercito Russo addosso di fiori rossi per rendere omaggio alle vittime delle ...

