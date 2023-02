Ultime Notizie Roma del 21-02-2023 ore 18:10 (Di martedì 21 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina a prendere Giorgia Meloni è arrivata oggi a Kiev sono qui per capire i bisogni e ribadire la posizione del governo ha detto la premier che dopo aver visitato le città di Irpino e brucia incontrato zielinski Combatteremo per la vostra Libertà le parole di meloni ministro degli Esteri italiani invece volato a New York al vertice ONU sul Ucraina la cena intanto parla di una guerra a fuori Controlla ferma di voler lavorare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo molto diplomatico cinese in visita a Mosca e dovrebbe incontrare il presidente Putin a Mosca il discorso del presidente russo durato un’ora e 45 minuti ha invitato il Ministero della Difesa ad essere pronti dei test sulle armi nucleari non li useremo mai per primi ha sottolineato Ma se lo faranno ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina a prendere Giorgia Meloni è arrivata oggi a Kiev sono qui per capire i bisogni e ribadire la posizione del governo ha detto la premier che dopo aver visitato le città di Irpino e brucia incontrato zielinski Combatteremo per la vostra Libertà le parole di meloni ministro degli Esteri italiani invece volato a New York al vertice ONU sul Ucraina la cena intanto parla di una guerra a fuori Controlla ferma di voler lavorare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo molto diplomatico cinese in visita a Mosca e dovrebbe incontrare il presidente Putin a Mosca il discorso del presidente russo durato un’ora e 45 minuti ha invitato il Ministero della Difesa ad essere pronti dei test sulle armi nucleari non li useremo mai per primi ha sottolineato Ma se lo faranno ...

