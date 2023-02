Ultime Notizie Roma del 21-02-2023 ore 17:10 (Di martedì 21 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina un’apertura Giorgia Meloni a pochi giorni dall’anniversario dell’ invasione russa è arrivata in treno a chi è che nel pomeriggio ho incontrato il presidente ucraino zielinski la presidente del consiglio sorridente stata accolta con un mazzo di fiori di uscire dalla stazione salire in auto per trasferirsi in hotel sono onorata doveroso essere qui ha detto scendendo dal treno sono determinata a capire quello di cui questo popolo ha bisogno aggiunto rispondendo a chi le domanda a te se fosse suonata poi la premier meloni ha fatto tappa anche a voce a uno dei luoghi dei massacri di civili perpetrati a marzo dello scorso anno da parte dell’esercito Russo possono i fiori rossi per rendere omaggio alle vittime delle Fosse comuni Intanto il presidente ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina un’apertura Giorgia Meloni a pochi giorni dall’anniversario dell’ invasione russa è arrivata in treno a chi è che nel pomeriggio ho incontrato il presidente ucraino zielinski la presidente del consiglio sorridente stata accolta con un mazzo di fiori di uscire dalla stazione salire in auto per trasferirsi in hotel sono onorata doveroso essere qui ha detto scendendo dal treno sono determinata a capire quello di cui questo popolo ha bisogno aggiunto rispondendo a chi le domanda a te se fosse suonata poi la premier meloni ha fatto tappa anche a voce a uno dei luoghi dei massacri di civili perpetrati a marzo dello scorso anno da parte dell’esercito Russo possono i fiori rossi per rendere omaggio alle vittime delle Fosse comuni Intanto il presidente ...

