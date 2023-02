Ultime Notizie Roma del 21-02-2023 ore 16:10 (Di martedì 21 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura metto in Russia tutti gli occhi erano puntati sulla dimir Putin che ha pronunciato il suo primo discorso sullo stato della nazione in 2 anni Giorgia Meloni è arrivata Kiev sono qui per capire i bisogni dell’Ucraina ribadire la posizione del governo ha detto la premier che dopo aver visitato le città di irpine buccia ha incontrato zielinsky Combatteremo per la vostra Libertà le parole di meloni ministro degli Esteri italiani invece volato a New York al vertice sul Ucraina la cena intanto parla di una guerra a fuori Controlla ferma prima di lavorare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo l’altro diplomatico cinese in visita a Mosca e dovrebbe incontrare il presidente Putin a Mosca il discorso del presidente russo durato un’ora e 45 minuti ha ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura metto in Russia tutti gli occhi erano puntati sulla dimir Putin che ha pronunciato il suo primo discorso sullo stato della nazione in 2 anni Giorgia Meloni è arrivata Kiev sono qui per capire i bisogni dell’Ucraina ribadire la posizione del governo ha detto la premier che dopo aver visitato le città di irpine buccia ha incontrato zielinsky Combatteremo per la vostra Libertà le parole di meloni ministro degli Esteri italiani invece volato a New York al vertice sul Ucraina la cena intanto parla di una guerra a fuori Controlla ferma prima di lavorare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo l’altro diplomatico cinese in visita a Mosca e dovrebbe incontrare il presidente Putin a Mosca il discorso del presidente russo durato un’ora e 45 minuti ha ...

