Ultime Notizie Roma del 21-02-2023 ore 10:10 (Di martedì 21 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tre persone hanno perso la vita a causa delle nuove scosse di terremoto di magnitudo 6.0 45.8 che hanno colpito La Provincia di hatay nel sud-est della Turchia al confine con la Siria lo ha fermato il Ministro dell’Interno sole Man soylu sottolineando che 213 persone sono rimaste ferite sono state portate in ospedale mentre continuano le operazioni di ricerca in 13 crollati tra le vittime la donna uccisa dal crollo di blocco dice che è caduto in testa nella città di Samantha vittime si registrano anche in Siria dove si contano almeno cinque morti andiamo a chiedere visita a sorpresa del presidente Joe biden dov’è che incontrato leader ucraino volodymyr zelens’kyj i due hanno discusso a lungo degli sviluppi militari e Tesi nei prossimi mesi dei sistemi Darma necessaria ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tre persone hanno perso la vita a causa delle nuove scosse di terremoto di magnitudo 6.0 45.8 che hanno colpito La Provincia di hatay nel sud-est della Turchia al confine con la Siria lo ha fermato il Ministro dell’Interno sole Man soylu sottolineando che 213 persone sono rimaste ferite sono state portate in ospedale mentre continuano le operazioni di ricerca in 13 crollati tra le vittime la donna uccisa dal crollo di blocco dice che è caduto in testa nella città di Samantha vittime si registrano anche in Siria dove si contano almeno cinque morti andiamo a chiedere visita a sorpresa del presidente Joe biden dov’è che incontrato leader ucraino volodymyr zelens’kyj i due hanno discusso a lungo degli sviluppi militari e Tesi nei prossimi mesi dei sistemi Darma necessaria ...

