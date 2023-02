Ultime Notizie – Primarie Pd, sfida Bonaccini-Schlein: il confronto in tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Primarie Pd, domenica 26 febbraio si sceglierà il nuovo segretario che prenderà il posto di Letta. La sfida sarà tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. “Spero più di un milione alle Primarie. Mai più mesi per fare un congresso, sennò sembriamo marziani. La cosa più importante è che domenica vinca il Pd” ha detto Bonaccini. Dai dati arrivati oggi dei congressi di circolo, diffusi dalla commissione congresso del Pd, Bonaccini ha chiuso nettamente in testa la fase dei congressi di circolo, riservata agli iscritti, con il 52,8%. Schlein seconda con il 34,8. Cuperlo ha portato a casa il 7,96% e De Micheli il 4,29%. Ecco quali sono le diverse posizioni di Schlein e Bonaccini sui temi di maggior dibattito. UCRAINA – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023)Pd, domenica 26 febbraio si sceglierà il nuovo segretario che prenderà il posto di Letta. Lasarà tra Ellye Stefano. “Spero più di un milione alle. Mai più mesi per fare un congresso, sennò sembriamo marziani. La cosa più importante è che domenica vinca il Pd” ha detto. Dai dati arrivati oggi dei congressi di circolo, diffusi dalla commissione congresso del Pd,ha chiuso nettamente in testa la fase dei congressi di circolo, riservata agli iscritti, con il 52,8%.seconda con il 34,8. Cuperlo ha portato a casa il 7,96% e De Micheli il 4,29%. Ecco quali sono le diverse posizioni disui temi di maggior dibattito. UCRAINA – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - ManySkills1701 : @LookInThyHeart_ Sono le ultime notizie relative alla saga di Paperon De Paperoni di Don Rosa, di cui in futuro non… - gino_lio : @itsmeback_ Mi piace pensare che siano le ultime notizie vergognose che date da prima pagina. - KarolDeCzajnik : RT @PianetaMilan: #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan -