Ultime Notizie – Primarie Pd, Bonaccini-Schlein più 'ticket' che sfida tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Distinti, ma complementari. Stefano Bonaccini ed Elly Schlein in un'ora di confronto tv su Sky Tg 24 descrivono il Pd che vorrebbero. Chiaramente di sinistra quello della deputata Dem. Pragmatico e concreto quello del presidente della regione Emilia Romagna. Qualche scintilla sul giudizio di Giorgia Meloni, i diritti e il Jobs Act. Tanti i punti di accordo: lo Ius Soli, il no al presidenzialismo e l'autonomia differenziata, i migranti e la cancellazione della Bossi-Fini. Anche sui partecipanti alle Primarie: tutte e due scommettono sul milione. Bonaccini ripete più volte: "Sono d'accordo con quanto detto da Elly". Più 'pugnace' la sfidante che deve recuperare nelle Primarie lo scarto di quasi 20 punti nei congressi di circolo riservati agli iscritti.

