Ultime Notizie – Pinzimonio prima dei pasti al ristorante, proposta a Schillaci contro i chili da lockdown (Di martedì 21 febbraio 2023) Piccole azioni pratiche possono migliorare la cultura della buona alimentazione e la salute delle persone. Per questo “chiedere ai ristoratori di evitare di portare il pane a tavola prima dei pasti, sostituendolo con Pinzimonio, verdure crude ma gustose, avrebbe sicuramente ricadute salutari, a partire da un notevole aiuto a contrastare il sovrappeso. Una piccola ‘rivoluzione’ in grado di incidere anche sulla cultura alimentare di tutti e di ciascuno. Sarebbe bello se il ministero della Salute, insieme a quello dell’Agricoltura, si facessero carico di promuovere questa iniziativa, in collaborazione con i ristoratori”. E’ l’appello lanciato, attraverso l’Adnkronos Salute, dal nutrizionista Ciro Vestita in occasione della Conferenza nazionale sulla nutrizione, aperta oggi dal ministro della Salute Orazio Schillaci a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Piccole azioni pratiche possono migliorare la cultura della buona alimentazione e la salute delle persone. Per questo “chiedere ai ristoratori di evitare di portare il pane a tavoladei, sostituendolo con, verdure crude ma gustose, avrebbe sicuramente ricadute salutari, a partire da un notevole aiuto a contrastare il sovrappeso. Una piccola ‘rivoluzione’ in grado di incidere anche sulla cultura alimentare di tutti e di ciascuno. Sarebbe bello se il ministero della Salute, insieme a quello dell’Agricoltura, si facessero carico di promuovere questa iniziativa, in collaborazione con i ristoratori”. E’ l’appello lanciato, attraverso l’Adnkronos Salute, dal nutrizionista Ciro Vestita in occasione della Conferenza nazionale sulla nutrizione, aperta oggi dal ministro della Salute Orazioa ...

