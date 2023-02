Ultime Notizie – Pd, Sabina Guzzanti: “Alle primarie avrei votato volentieri Cuperlo” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Le primarie del Pd? avrei votato volentieri per Gianni Cuperlo“. Così l’attrice Sabina Guzzanti interpellata dall’Adnkronos su chi sceglierebbe Alle primarie come segretario del Partito Democratico tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ledel Pd?per Gianni“. Così l’attriceinterpellata dall’Adnkronos su chi sceglierebbecome segretario del Partito Democratico tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

