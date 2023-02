Ultime Notizie – Orsini a Cartabianca: “Zelensky deve dire grazie a Berlusconi” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Attacchi vergognosi a Berlusconi dal governo di Kiev. Tutta la mia solidarietà a Berlusconi”. Il professor Alessandro Orsini, ospite di Cartabianca, commenta così le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Silvio Berlusconi. “Se Berlusconi non può parlare perché non è sotto le bombe, allora non possono parlare nemmeno il Papa e Biden. Zelensky dovrebbe ringraziare Berlusconi, che ha votato a favore dell’invio delle armi e degli aiuti all’Ucraina”. “Berlusconi poi ha detto che vorrebbe ricoprire l’Ucraina di miliardi” per la ricostruzione “proposto una mediazione diplomatica con la Russia, perché ha compreso che la Russia è sovrastante: ha 360mila soldati sul territorio ucraino e altri 150mila in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Attacchi vergognosi adal governo di Kiev. Tutta la mia solidarietà a”. Il professor Alessandro, ospite di, commenta così le parole del presidente ucraino Volodymyrsu Silvio. “Senon può parlare perché non è sotto le bombe, allora non possono parlare nemmeno il Papa e Biden.dovrebbe ringraziare, che ha votato a favore dell’invio delle armi e degli aiuti all’Ucraina”. “poi ha detto che vorrebbe ricoprire l’Ucraina di miliardi” per la ricostruzione “proposto una mediazione diplomatica con la Russia, perché ha compreso che la Russia è sovrastante: ha 360mila soldati sul territorio ucraino e altri 150mila in ...

