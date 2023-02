Ultime Notizie – Omicidio a Pesaro, 27enne ucciso a coltellate in casa (Di martedì 21 febbraio 2023) Un 27enne è stato trovato morto nella sua casa di via Gavelli, a Pesaro. Il giovane sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite degenerata. E’ l’ipotesi sulla quale lavorano gli agenti della Squadra Mobile impegnati a ricostruire la dinamica dell’Omicidio. La vittima, a terra ormai senza vita sul pavimento del bagno, è stata trovata pochi minuti prima delle 10 di questa mattina dai suoi familiari, preoccupati perché il ragazzo non si era presentato al lavoro e non rispondeva alle chiamate. Secondo i primi accertamenti fatti sul posto, il ragazzo potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, fuggito dopo averlo accoltellato più volte. Esclusa al momento l’ipotesi della rapina finita male. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Unè stato trovato morto nella suadi via Gavelli, a. Il giovane sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite degenerata. E’ l’ipotesi sulla quale lavorano gli agenti della Squadra Mobile impegnati a ricostruire la dinamica dell’. La vittima, a terra ormai senza vita sul pavimento del bagno, è stata trovata pochi minuti prima delle 10 di questa mattina dai suoi familiari, preoccupati perché il ragazzo non si era presentato al lavoro e non rispondeva alle chiamate. Secondo i primi accertamenti fatti sul posto, il ragazzo potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, fuggito dopo averlo accoltellato più volte. Esclusa al momento l’ipotesi della rapina finita male. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI Dalle 16 di oggi, in vendita quelli di Roma-Sampdoria (C.U.) - CorriereCitta : Allarme salmonella nel salame: lotto interessato e cosa fare - RedazioneDedalo : Enna - Appello Giovani della provincia per Elly Schlein - CorriereCitta : Nuove truffe a Roma, si spacciano per operatori ENEL: entrano in casa e fanno razzia - FolBorse : Da startup a successi: 26 nuove aziende debuttano sul segmento Euronext Growth Milan nel 2022 -