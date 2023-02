Ultime Notizie – Meteo Italia, ultime ore di caldo anomalo: tornano pioggia e freddo (Di martedì 21 febbraio 2023) caldo anomalo con le ore contate. Già da domani la primavera anticipata potrebbe abbandonare l’Italia. Nei prossimi giorni avremo infatti il ritorno delle piogge al Nord e, poi, un graduale calo termico su tutto lo Stivale. Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il caldo anomalo causato dall’Anticiclone nordafricano finirà già oggi. Da domani l’alta pressione scricchiolerà sotto la spinta perturbata di una perturbazione spagnola: sulla Penisola Iberica si sta approfondendo una depressione, in seguito all’affondo di una massa d’aria polare in arrivo direttamente dall’Islanda. Come sappiamo, quando si forma un ciclone sulla Spagna, correnti meridionali calde e umide risalgono il fianco orientale di questa bassa pressione con l’umidità che si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023)con le ore contate. Già da domani la primavera anticipata potrebbe abbandonare l’. Nei prossimi giorni avremo infatti il ritorno delle piogge al Nord e, poi, un graduale calo termico su tutto lo Stivale. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma che ilcausato dall’Anticiclone nordafricano finirà già oggi. Da domani l’alta pressione scricchiolerà sotto la spinta perturbata di una perturbazione spagnola: sulla Penisola Iberica si sta approfondendo una depressione, in seguito all’affondo di una massa d’aria polare in arrivo direttamente dall’Islanda. Come sappiamo, quando si forma un ciclone sulla Spagna, correnti meridionali calde e umide risalgono il fianco orientale di questa bassa pressione con l’umidità che si ...

