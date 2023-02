Ultime Notizie – Mario Giordano e l’inviata di ‘Fuori dal Coro’ aggredita: “Per Fedez solo 2 paroline” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘Fuori dal Coro’. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez”. Così su Twitter Mario Giordano che posta una fotografia nella quale compare la giornalista aggredita. Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridalcoro . Un abbraccio alla bravissima @CostanzaTosi . Per te @Fedez stasera solo due paroline. solo due e nessun servizio, non ti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ancora un’inviataper aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste didal. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per testaseraduedue e nessun servizio, non ti illudere”. Così su Twitterche posta una fotografia nella quale compare la giornalista. Ancora un’inviataper aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridalcoro . Un abbraccio alla bravissima @CostanzaTosi . Per te @staseraduedue e nessun servizio, non ti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - VesuvioLive : La ragazza venezuelana non è Angela Celentano: il test del DNA spegne le speranze - CorriereCitta : Roma, pallanuotista 16enne bullizzato da compagni e allenatore: non esce più dalla sua stanza - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 21-02-2023 ore 09:10 - #Ultime #Notizie #21-02-2023 #09:10 - TuttoASRoma : Pagano segna e salva la Primavera -