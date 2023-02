Ultime Notizie – Mario Giordano a Fedez: “Mi attacchi su difetti fisici” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Fedez, difensore dei diritti civili, mi attacca per i difetti fisici”. Mario Giordano, aprendo la puntata di Fuori dal coro, dedica “due paroline” a Fedez dopo il botta e risposta social con il rapper. “L’altro giorno Fedez ci ha attaccato, accusandoci di una cosa che non esiste. Non indaghiamo sulle sue tendenze sessuali, non lo abbiamo mai pensato. Ci occupiamo dei problemi degli italiani, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non avremo servizi su di lei: mi dispiace”, dice Giordano. “Due paroline però, caro Fedez, gliele devo dire. E’ stato protagonista una settimana sul palco di Sanremo, ha fatto parlare di sé e dopo una settimana di silenzio è spuntato un video dedicato a me. Il video non era ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “, difensore dei diritti civili, mi attacca per i”., aprendo la puntata di Fuori dal coro, dedica “due paroline” adopo il botta e risposta social con il rapper. “L’altro giornoci ha attaccato, accusandoci di una cosa che non esiste. Non indaghiamo sulle sue tendenze sessuali, non lo abbiamo mai pensato. Ci occupiamo dei problemi degli italiani, caro. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non avremo servizi su di lei: mi dispiace”, dice. “Due paroline però, caro, gliele devo dire. E’ stato protagonista una settimana sul palco di Sanremo, ha fatto parlare di sé e dopo una settimana di silenzio è spuntato un video dedicato a me. Il video non era ...

