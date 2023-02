Ultime Notizie – La Russa | “Un figlio gay? Sarebbe dispiacere” E scoppia la polemica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Un? Accetterei conla notizia, perchéunche non mi somiglierebbe,come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, intervistato da Francesca Fagnani, per il programma ‘Belve’, in onda domani sera su Rai 2, in prima serata. Una frase che ha suscitato non poche reazioni. “Avere un padre con i busti di Mussolini in camera, quello sì che è un grande. È offensivo paragonare una scelta calcistica a un orientamento sessuale. Uno sceglie chi tifare, non la propria identità. Ladimostra come la destra sia inadeguata e arretrata rispetto alla questione dei diritti”. Così Alessandro Zan del Pd a ...