Ultime Notizie – Ita Airways, da Cda ok ad adeguamento stipendi personale (Di martedì 21 febbraio 2023) Ita Airways ha approvato l’adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti, un passo necessario perché l’azienda possa cogliere le opportunità di crescita del mercato. E’ quanto emerge al termine del Cda della compagnia aerea italiana. Il settore del trasporto aereo, infatti, nell’ultimo anno, rileva Ita, “è tornato ai livelli pre-Covid, con trend di crescita repentini ed imprevedibili addirittura superiori al 2019. Nel frattempo, Ita Airways ha ormai superato la fase di avvio delle sue attività in qualità di start up caratterizzata dagli impatti negativi della pandemia e del conflitto ucraino, a cui è seguito un deciso incremento del costo del carburante. In questo contesto anche altre compagnie aeree sia full-service che regional hanno già messo in atto manovre per adeguare le retribuzioni e riportarle ai livelli pre-pandemia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Itaha approvato l’salariale a favore dei propri dipendenti, un passo necessario perché l’azienda possa cogliere le opportunità di crescita del mercato. E’ quanto emerge al termine del Cda della compagnia aerea italiana. Il settore del trasporto aereo, infatti, nell’ultimo anno, rileva Ita, “è tornato ai livelli pre-Covid, con trend di crescita repentini ed imprevedibili addirittura superiori al 2019. Nel frattempo, Itaha ormai superato la fase di avvio delle sue attività in qualità di start up caratterizzata dagli impatti negativi della pandemia e del conflitto ucraino, a cui è seguito un deciso incremento del costo del carburante. In questo contesto anche altre compagnie aeree sia full-service che regional hanno già messo in atto manovre per adeguare le retribuzioni e riportarle ai livelli pre-pandemia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RitaBartolomei : Per la morte di #LilianaResinovich la procura di #Trieste ha chiesto l'archiviazione. Le convinzioni degli amici e… - QdSit : Stop alla pensione d’invalidità dopo i 65 anni, lo ha deciso la Cassazione - Asgard_Hydra : Activision accusa Sony, Microsoft suggerisce di non sprecare energie: le ultime sull'acquisizione -… - andfranchini : Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Zelensky: «Berlusconi? Non gli hanno mai bombardato casa»;-… - VesuvioLive : Napoli, Luca Abete scova l’arraffagatti: si fa regalare gattini per venderli sul web -