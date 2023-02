Ultime Notizie – Incidente A4, morte 2 donne: conducente positivo a cannabis e benzodiazepine (Di martedì 21 febbraio 2023) Sarebbe risultato positivo alla cannabis e alle benzodiazepine l’uomo di 39anni, di origine marocchina e con cittadinanza italiana, che sabato notte ha tamponato l’auto di due donne ferme al casello autostradale della A4 Torino- Milano, all’altezza della Ghisolfa, e le ha uccise sul colpo. E’ quanto emerge dai primi accertamenti medici, mentre i risultati degli esami ematochimici (servono a rivelare la presenza di sostanze presenti nel sangue) sono attesi tra un paio di giorni. Il 39enne, ora ricoverato nel riparto di psichiatria dell’ospedale San Carlo di Milano, è indagato per omicidio stradale plurimo e rischia una condanna fino a 18 anni di carcere. L’uomo, residente a Pontenure in provincia di Piacenza, giovedì è stato accompagnato dalla moglie in ospedale per una sospetta crisi di nervi e qui potrebbe aver ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Sarebbe risultatoallae allel’uomo di 39anni, di origine marocchina e con cittadinanza italiana, che sabato notte ha tamponato l’auto di dueferme al casello autostradale della A4 Torino- Milano, all’altezza della Ghisolfa, e le ha uccise sul colpo. E’ quanto emerge dai primi accertamenti medici, mentre i risultati degli esami ematochimici (servono a rivelare la presenza di sostanze presenti nel sangue) sono attesi tra un paio di giorni. Il 39enne, ora ricoverato nel riparto di psichiatria dell’ospedale San Carlo di Milano, è indagato per omicidio stradale plurimo e rischia una condanna fino a 18 anni di carcere. L’uomo, residente a Pontenure in provincia di Piacenza, giovedì è stato accompagnato dalla moglie in ospedale per una sospetta crisi di nervi e qui potrebbe aver ...

