Ultime Notizie – Il bluff di Putin sull’economia | dalla produzione all’attacco agli oligarchi

Il discorso di Vladimir Putin sullo Stato della Nazione è stato intriso di propaganda e di una tensione costante contro il nemico occidentale. Non poteva essere altrimenti. Il capo del Cremlino ha usato tutte le armi retoriche a disposizione, parlando della guerra in Ucraina, del nemico nazista e di che sostiene Kiev, a partire dagli Stati Uniti imperialisti. E' però sul terreno dell'economia che ha giocato il bluff più vistoso. In più passaggi ha insistito sull'effetto limitato delle sanzioni e sulle capacità del tessuto produttivo russo non solo i reagire ma di ribaltare le forze in campo. "La Russia sta effettivamente entrando in un nuovo ciclo di sviluppo economico, ci sono tutte le opportunità per una svolta in molti settori". La Federazione Russa, ha annunciato, "ha stanziato oltre un trilione di rubli a sostegno della sua ...

