Ultime Notizie – Firenze | Zuppi condanna pestaggio al liceo | “Inaccettabili modalità squadriste”

Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, condanna il pestaggio avvenuto nei giorni scorsi al liceo Michelangiolo di Firenze. "Mi auguro – dice ai margini dell'inaugurazione dell'Anno accademico all'Università Roma Tre – che non ci sia nessuna ripresa di forme di violenza e di intolleranza. Di nessun tipo". "Io – osserva – sono cresciuto in una generazione che quasi si è abituata alla violenza. Credo che accettare che non ci sia l'avversario ma un nemico, accettare modalità squadriste di qualunque genere è esattamente il contrario di quello che dobbiamo vivere. A maggior ragione dobbiamo essere consapevoli di mettere da parte queste forme tanto più in situazioni di tensione. La condanna è evidente". Per Zuppi, si tratta di ...

