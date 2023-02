Ultime Notizie – Eurovision Song Contest 2023 | tanti nomi noti italiani tentano la ‘via’ di San Marino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 febbraio 2023) La Repubblica di Saneleggerà sabato prossimo, con la finalissima del concorso ‘Una voce per San‘, il proprio rappresentante all’. Dallo scorso anno, il concorso di Sanè diventato anche una seconda chance per gli artisti. Per l’Italia, infatti, gareggia di diritto all’il vincitore di Sanremo, quindi quest’anno Marco Mengoni. Maaltri artistisi sono iscritti a ‘Una voce per San’ per tentare di arrivare all’, che quest’anno si svolgerà dal 9 al 13 maggio presso la Liverpool Arena di Liverpool, nel ...