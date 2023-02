Ultime Notizie – +Europa, alta tensione: Bonino blinda logo, ira Pizzarotti (Di martedì 21 febbraio 2023) alta tensione in +Europa, in vista del congresso che si terrà a Roma dal 24 al 26 febbraio. Gli attuali vertici, guidati dalla storica icona radicale Emma Bonino, si preparano a contrastare la scalata del partito da parte di nomi nuovi, come quello dell’ex M5S e sindaco di Parma, Federico Pizzarotti e il ritorno di Piercamillo Falasca, nella cui cordata ci sono anche ex radicali come l’ex tesoriere di Radicali Italiani Valerio Federico. Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e la stessa Bonino, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno intanto registrato a loro nome il marchio del partito, nella giornata del 20, rappresentato da “un cerchio con scritto +Europa in carattere stampatello di fantasia con il simbolo + sovrapposto alla lettera E”. Una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023)in, in vista del congresso che si terrà a Roma dal 24 al 26 febbraio. Gli attuali vertici, guidati dalla storica icona radicale Emma, si preparano a contrastare la scalata del partito da parte di nomi nuovi, come quello dell’ex M5S e sindaco di Parma, Federicoe il ritorno di Piercamillo Falasca, nella cui cordata ci sono anche ex radicali come l’ex tesoriere di Radicali Italiani Valerio Federico. Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e la stessa, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno intanto registrato a loro nome il marchio del partito, nella giornata del 20, rappresentato da “un cerchio con scrittoin carattere stampatello di fantasia con il simbolo + sovrapposto alla lettera E”. Una ...

