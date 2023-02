Ultime Notizie – Euclid supera test, vola in Usa il satellite che mapperà gli ultimi 10 mld di anni dell’Universo (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha superato tutti i test ed è pronto a partire ad aprile prossimo per Cape Canaveral il satellite dell’Esa ‘Euclid‘ che andrà nello spazio per realizzare una mappa su larga scala della struttura tridimensionale dell’Universo negli ultimi dieci miliardi di anni. Con Euclid “ci sarà una grande mole di dati e quello che si sta cercando di capire è se il modello cosmologico attuale è ancora valido o se invece ci sono correttivi da portare dovuti alla materia oscura e all’energia oscura” ha spiegato la scienziata Barbara Negri, dirigente tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana e responsabile del dipartimento Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell’Asi. Nel corso di un punto stampa promosso dall’Agenzia Spaziale Europea – a cui hanno partecipato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Hato tutti ied è pronto a partire ad aprile prossimo per Cape Canaveral ildell’Esa ‘‘ che andrà nello spazio per realizzare una mappa su larga scala della struttura tridimensionaleneglidieci miliardi di. Con“ci sarà una grande mole di dati e quello che si sta cercando di capire è se il modello cosmologico attuale è ancora valido o se invece ci sono correttivi da portare dovuti alla materia oscura e all’energia oscura” ha spiegato la scienziata Barbara Negri, dirigente tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana e responsabile del dipartimento Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell’Asi. Nel corso di un punto stampa promosso dall’Agenzia Spaziale Europea – a cui hanno partecipato ...

