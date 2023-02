Ultime Notizie – Eni, Enel e le altre nomine: il metodo prima ancora delle persone (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono iniziate le grandi manovre per le nomine delle partecipate pubbliche. La tornata di primavera riguarda, tra le altre, Leonardo, Eni, Enel, Terna e Poste Italiane. Tutte strategiche per l’attuazione e lo sviluppo delle politiche pubbliche. Determinante, in particolare, il ruolo svolto da Eni e Enel in un contesto in cui la sfida sul terreno dell’energia, a un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, è tutt’altro che archiviata. Servono nomine, che siano nuovi profili o conferme, all’altezza di un compito particolarmente gravoso. L’irrituale e ruvida presa di posizione della Lega, che ha chiesto discontinuità facendo parlare fonti e non esponenti di vertice, segnala un problema politico all’interno della maggioranza. E segnala un tema ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono iniziate le grandi manovre per lepartecipate pubbliche. La tornata divera riguarda, tra le, Leonardo, Eni,, Terna e Poste Italiane. Tutte strategiche per l’attuazione e lo sviluppopolitiche pubbliche. Determinante, in particolare, il ruolo svolto da Eni ein un contesto in cui la sfida sul terreno dell’energia, a un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, è tutt’altro che archiviata. Servono, che siano nuovi profili o conferme, all’altezza di un compito particolarmente gravoso. L’irrituale e ruvida presa di posizione della Lega, che ha chiesto discontinuità facendo parlare fonti e non esponenti di vertice, segnala un problema politico all’interno della maggioranza. E segnala un tema ...

