Ultime Notizie – Congedo mestruale anche in Italia? Cosa succede negli altri Paesi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Una proposta di legge d’iniziativa dei deputati Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti per l’istituzione del ‘’ che permetta alle donne di assentarsi dalla scuola e dal lavoro e rimanere a casa nei giorni di picco del ciclo. La proposta di legge si compone di 3 articoli. L’articolo 1 prevede l’istituzione delscolastico: fino a due giorni al mese di assenze giustificate per le studentesse che soffrono di dismennorea, in deroga al vincolo di frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale previsto dalla legge nazionale, assenze che non incideranno sul monte ore massimo consentite. Per usufruire delle studentesse dovranno presentare un certificato medico all’inizio dell’anno scolastico e servirà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Caso Liliana Resinovich, la procura di Trieste chiede l'archiviazione - CorriereCitta : Omicidio badante filippino, la confessione dell’assassino in un video: ”Ora proteggete mio figlio” - TuttoASRoma : GIUDICE SPORTIVO Un turno a Smalling e ammenda alla società - lenisa_agostino : La serva atlantista al lavoro ?? Guerra Ucraina Russia, Meloni a Bucha e Irpin. 'Da Putin solo propaganda'. DIRETTA… - Valenti55923772 : RT @SkyTG24: Caso Liliana Resinovich, la procura di Trieste chiede l'archiviazione -

Prezzi al ribasso per i titoli di stato statunitensi, dopo la chiusura di ieri per la ricorrenza del Presidents' Day. I dati economici statunitensi, dellesettimane, piu' forti del previsto, spianano la strada alla possibilita' che la Federal Reserve continui a mantenere i tassi di interesse alti e piu' a lungo, spingendo al massimo i rendimenti ...In base alleanalisi servirebbero circa 50 giorni di piogge per colmare il deficit idrico che si è verificato in questo ultimo anno . Nel caso in cui si verificassero delle abbondanti ...

Liliana Resinovich, ultime notizie: la procura chiede l'archiviazione. "Si è suicidata" QUOTIDIANO NAZIONALE

Russi, Italia, oligarchi: a chi si è rivolto Putin nel suo discorso (e cosa ha detto sul nucleare) Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, Meloni a Bucha e Irpin. "Da Putin solo propaganda". DIRETTA Sky Tg24

Tiberio Timperi: «Natasha Hovey, il divorzio doloroso e la lettera di Mike Bongiorno. La tv mi ha deluso» Corriere della Sera

Ucraina, ultime notizie. Putin agita la minaccia nucleare: «Nostro arsenale atomico è avanzato». ... Il Sole 24 ORE

Grosseto: Per la prima volta a Grosseto arriva IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU, uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone e il ...Cara Delevingne ha raccontato che, dopo aver terminato le riprese di Carnival Row, ha valutato la possibilità di fermarsi con la recitazione, ma in suo soccorso è arrivato Only Murders in the Building ...