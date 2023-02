Ultime Notizie – Champions, Inter-Porto: come vedere la partita in tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Si gioca domani, mercoledì 22 febbraio, Inter-Porto allo stadio San Siro di Milano dalle 21. La partita, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Per poterla vedere in tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox. Altrimenti è possibile vederla in streaming, sempre scaricando l’app. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Si gioca domani, mercoledì 22 febbraio,allo stadio San Siro di Milano dalle 21. La, valevole per l’andata degli ottavi di finale dellaLeague 2022/2023, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Per poterlain tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox. Altrimenti è possibile vederla in streaming, sempre scaricando l’app. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Troina (EN) – 250 mila euro per la sistemazione degli spazi esterni del plesso scolastico 'Mulino a Vento'… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Nei prossimi giorni un cambio di circolazione a livello europeo cambierà la situazione #meteo anche in Italia. ??? Ultime p… - CorriereCitta : Roma, durissimo incidente in Via Trionfale: scooterista sbalzato in strada, è grave - VesuvioLive : La genialità dei napoletani è unica al mondo: arrivano i “mini” Flintstones - meteoredit : Nei prossimi giorni un cambio di circolazione a livello europeo cambierà la situazione #meteo anche in Italia. ???… -