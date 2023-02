Ultime Notizie – Carburanti, online si può richiedere contributo: chi può averlo (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quindici milioni di euro per compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto. All’indirizzo https://carburantebus2022.consap.it è possibile, dalle 12 di questa mattina, inserire in piattaforma le domande di contributo. L’erogazione dei fondi disponibili è stata stabilita con decreto del Mit, che ha individuato Consap per la gestione degli adempimenti relativi. Si tratta di fondi destinati a far fronte al caro carburante dovuto alla crisi geopolitica internazionale e si riferisce agli acquisti, effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano – Cng, gas naturale liquefatto – Gnl, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5), per imprese autorizzate dell’autotrasporto esercenti servizi di trasporto di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quindici milioni di euro per compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto. All’indirizzo https://carburantebus2022.consap.it è possibile, dalle 12 di questa mattina, inserire in piattaforma le domande di. L’erogazione dei fondi disponibili è stata stabilita con decreto del Mit, che ha individuato Consap per la gestione degli adempimenti relativi. Si tratta di fondi destinati a far fronte al caro carburante dovuto alla crisi geopolitica internazionale e si riferisce agli acquisti, effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano – Cng, gas naturale liquefatto – Gnl, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5), per imprese autorizzate dell’autotrasporto esercenti servizi di trasporto di ...

