Ultime notizie Calcio Estero: Mbappé fa chiarezza, il Tottenham difende Son, Modric parla di rinnovo (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 PSG, Mbappé fa chiarezza: «Frecciata a Neymar? Vi spiego tutto» Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del PSG e della nazionale francese, sulla sua recente intervista. I dettagli. Il Tottenham: «Siamo stati informati dell’abuso razzista online assolutamente riprovevole nei confronti di Son» Tottenham, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato un tweet in difesa dell’attaccante Heung-Min Son. Real Madrid, Modric: «È noioso che mi chiediate ogni volta del rinnovo perché…» Luka Modric, centrocampista del Real ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 PSG,fa: «Frecciata a Neymar? Vi spiego tutto» Le parole di Kylian, attaccante del PSG e della nazionale francese, sulla sua recente intervista. I dettagli. Il: «Siamo stati informati dell’abuso razzista online assolutamente riprovevole nei confronti di Son», attraverso il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato un tweet in difesa dell’attaccante Heung-Min Son. Real Madrid,: «È noioso che mi chiediate ogni volta delperché…» Luka, centrocampista del Real ...

