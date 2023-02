Ultime Notizie – Ascolti tv, vince ‘Fiori sopra l’Inferno’ col 24,6% (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuova vittoria per la fiction ‘Fiori sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia’: la seconda puntata della nuova serie con Elena Sofia Ricci ha vinto la prima serata di lunedì, ottenendo su Rai1 4.717.000 spettatori e il 24.6% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 (durato molto più a lungo), con una media di 2.709.000 spettatori e il 20.3% di share. Terzo piazzamento per ‘Stasera Tutto è Possibile’ su Rai2, con 1.434.000 spettatori e l’8.8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Presa Diretta’ su Rai3 (1.083.000 spettatori, share 5.5%), ‘Freedom – Oltre il Confine’ su Italia1 (913.000 spettatori, share 5.3%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (766.000 spettatori, share 5%), ‘Attacco al Potere – Olympus has Fallen’ su Tv8 (484.000 spettatori, share 2.6%), ‘Little Big Italy’ sul Nove (436.000 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuova vittoria per la fictionl’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia’: la seconda puntata della nuova serie con Elena Sofia Ricci ha vinto la prima serata di lunedì, ottenendo su Rai1 4.717.000 spettatori e il 24.6% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 (durato molto più a lungo), con una media di 2.709.000 spettatori e il 20.3% di share. Terzo piazzamento per ‘Stasera Tutto è Possibile’ su Rai2, con 1.434.000 spettatori e l’8.8% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Presa Diretta’ su Rai3 (1.083.000 spettatori, share 5.5%), ‘Freedom – Oltre il Confine’ su Italia1 (913.000 spettatori, share 5.3%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (766.000 spettatori, share 5%), ‘Attacco al Potere – Olympus has Fallen’ su Tv8 (484.000 spettatori, share 2.6%), ‘Little Big Italy’ sul Nove (436.000 ...

