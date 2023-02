Ultime Notizie – Angela Celentano, test dna su ragazza sudamericana: ci sono i risultati (Di martedì 21 febbraio 2023) Non è Angela Celentano la ragazza sudamericana sulla quale era stato eseguito il prelievo del dna per compararlo a quello dei genitori della bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, nel comune di Vico Equense (Napoli). L’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Angela Celentano, assieme al team di consulenti composto dall’avvocato Enrica Visconti, il generale Luciano Garofano e il social team della ‘Manisco World’ presieduto da Virginia Adamo, fanno sapere che “da poche ore hanno appreso che dalla comparazione tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica“. La ragazza a cui era stato prelevato il materiale genetico, dunque, non è Angela. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Non èlasulla quale era stato eseguito il prelievo del dna per compararlo a quello dei genitori della bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, nel comune di Vico Equense (Napoli). L’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di, assieme al team di consulenti composto dall’avvocato Enrica Visconti, il generale Luciano Garofano e il social team della ‘Manisco World’ presieduto da Virginia Adamo, fanno sapere che “da poche ore hanno appreso che dalla comparazione tra il dna dei signorie quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica“. Laa cui era stato prelevato il materiale genetico, dunque, non è. ...

