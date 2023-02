Ultime Notizie – Aids, nuovo caso di paziente guarito da Hiv dopo trapianto staminali (Di martedì 21 febbraio 2023) nuovo caso di guarigione dall’Hiv dopo un trapianto di cellule staminali. Si tratta di un paziente 53enne di Dusseldorf, in Germania, che è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo per curare una leucemia, sviluppata insieme alla sua infezione da Hiv. L’uomo, dopo 4 anni senza assumere farmaci antiretrovirali, non ha avuto ricadute. E si aggiunge ad altri pazienti che hanno avuto lo stesso percorso. Famosi altri due casi, uno a Berlino e uno a Londra. Nel dettaglio, per il paziente di Dusseldorf sono trascorsi più di 10 anni dal trapianto e 4 dalla fine delle terapie antiretrovirali, e l’uomo è in buona salute, riferiscono i ricercatori. Il suo caso si è guadagnato le pagine di ‘Nature ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023)di guarigione dall’Hivundi cellule. Si tratta di un53enne di Dusseldorf, in Germania, che è stato sottoposto adi midollo osseo per curare una leucemia, sviluppata insieme alla sua infezione da Hiv. L’uomo,4 anni senza assumere farmaci antiretrovirali, non ha avuto ricadute. E si aggiunge ad altri pazienti che hanno avuto lo stesso percorso. Famosi altri due casi, uno a Berlino e uno a Londra. Nel dettaglio, per ildi Dusseldorf sono trascorsi più di 10 anni dale 4 dalla fine delle terapie antiretrovirali, e l’uomo è in buona salute, riferiscono i ricercatori. Il suosi è guadagnato le pagine di ‘Nature ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - ManySkills1701 : @LookInThyHeart_ Sono le ultime notizie relative alla saga di Paperon De Paperoni di Don Rosa, di cui in futuro non… - gino_lio : @itsmeback_ Mi piace pensare che siano le ultime notizie vergognose che date da prima pagina. - KarolDeCzajnik : RT @PianetaMilan: #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan -