Ue | Ok definitivo a piano REPowerEU per nuovi capitoli nei Pnrr

Non solo: i paesi che lo vorranno potranno chiedere ulteriori prestitidal Fondo di Recovery Rrf per i progetti aggiuntivi del nuovo capitolo REPowerEU dei loro Pnrr, anche quando, come nel caso ...Ci sono poi 225 miliardi di prestiti che l'non ha erogato con il Next Generation. Chi non ha utilizzato l'intera quota che gli spettava ha tempo fino a fine marzo per inoltrare la richiesta alla ...