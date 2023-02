Udinese Vs Spezia: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. In palio tre punti fondamentali sia per i friulani, che intendono restare in zona europea, e sia per i liguri, bisognosi di ritornare in lotta per la salvezza. Udinese Vs Spezia si giocherà domenica 26 febbraio 2023 alle ore 18 presso la Dacia Arena. Udinese VS Spezia: LE probabili formazioni Mister Sottil conferma Beto unica punta supportato alle spalle da Thauvin. Centrocampo a cinque con Pereyra e Udogie esterni, mentre in mezzo andranno Samardciz, Lovric e Walace. In difesa, toccherà a Becao, Masina e Perez con Silvestri tra i pali. Il neo tecnico Semplici potrebbe decidere di partire con un 3-4-2-1: Dragowski in porta, mentre in difesa ci saranno Amiam, Caldara e Nikoulau. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. In palio tre punti fondamentali sia per i friulani, che intendono restare in zona europea, e sia per i liguri, bisognosi di ritornare in lotta per la salvezza.Vssi giocherà domenica 26 febbraio 2023 alle ore 18 presso la Dacia Arena.VS: LEMister Sottil conferma Beto unica punta supportato alle spalle da Thauvin. Centrocampo a cinque con Pereyra e Udogie esterni, mentre in mezzo andranno Samardciz, Lovric e Walace. In difesa, toccherà a Becao, Masina e Perez con Silvestri tra i pali. Il neo tecnico Semplici potrebbe decidere di partire con un 3-4-2-1: Dragowski in porta, mentre in difesa ci saranno Amiam, Caldara e Nikoulau. Il ...

