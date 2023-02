Udinese, Marino: «La proprietà ha rinunciato a una grandissima offerta per Beto arrivata negli ultimi giorni di gennaio» (Di martedì 21 febbraio 2023) Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato a Rai Sport svelando un retroscena sull’attaccante bianconero, Beto Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato a Rai Sport. PAROLE – «Vogliamo tornare a stupire come avevamo fatto a inizio stagione. Abbiamo tutta l’intenzione di valorizzare al meglio il lavoro fatto nell’allestimento di questa squadra. È chiaro che per Becao e soprattutto Beto la proprietà – e la ringraziamo per questo – ha rinunciato a una grandissima offerta arrivata negli ultimi giorni di gennaio per trattenerlo qui, ma sarà difficile farlo in vista dell’anno prossimo. Anche se poi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Pierpaolo, direttore tecnico dell’, ha parlato a Rai Sport svelando un retroscena sull’attaccante bianconero,Pierpaolo, direttore tecnico dell’, ha parlato a Rai Sport. PAROLE – «Vogliamo tornare a stupire come avevamo fatto a inizio stagione. Abbiamo tutta l’intenzione di valorizzare al meglio il lavoro fatto nell’allestimento di questa squadra. È chiaro che per Becao e soprattuttola– e la ringraziamo per questo – haa unadiper trattenerlo qui, ma sarà difficile farlo in vista dell’anno prossimo. Anche se poi ...

