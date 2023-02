Udinese, Ebosse ko: rottura del crociato. Si opera a Villa Stuart (Di martedì 21 febbraio 2023) La società “comunica che Enzo Ebosse, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato lunedì prossimo dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”. Il calciatore sui social ha scritto: “Devo annunciare una lesione al legamento crociato per la seconda volta… Grazie alla Società e a tutti i tifosi per il supporto. Ci vediamo la prossima stagione! Forza Udinese”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) La società “comunica che Enzo, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato ladel legamentodel ginocchio destro. Il calciatore saràto lunedì prossimo dal Professor Mariani presso la clinicadi Roma”. Il calciatore sui social ha scritto: “Devo annunciare una lesione al legamentoper la seconda volta… Grazie alla Società e a tutti i tifosi per il supporto. Ci vediamo la prossima stagione! Forza”. SportFace.

