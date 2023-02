Ucraina, Zelensky ringrazia l’Italia: «Supporto del Milan e altri club» (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Volodymyr Zelensky sul Supporto ricevuto dal proprio paese in Italia. Tutti i dettagli sul presidente ucraino Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato un videomessaggio proiettato durante la serata benefica “United for Ukraine” a Milano ringraziando alcuni club di Serie A. PAROLE – «Noi vinceremo, Ucraina, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino. Lo scorso anno è stato uno dei più difficili della storia dell’Ucraina indipendente e uno dei più difficili nella storia europea ma il nostro destino è vincere. E l’Italia vincerà con noi e con tutti coloro che sostengono il nostro popolo e la nostra lotta. Grazie a tutti voi per l’aiuto, ringrazio l’intera comunità italiana: Giorgio Armani, il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Volodymyrsulricevuto dal proprio paese in Italia. Tutti i dettagli sul presidente ucraino Il Presidente ucraino Volodymyrha parlato un videomessaggio proiettato durante la serata benefica “United for Ukraine” ando alcunidi Serie A. PAROLE – «Noi vinceremo,, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino. Lo scorso anno è stato uno dei più difficili della storia dell’indipendente e uno dei più difficili nella storia europea ma il nostro destino è vincere. Evincerà con noi e con tutti coloro che sostengono il nostro popolo e la nostra lotta. Grazie a tutti voi per l’aiuto, ringrazio l’intera comunità italiana: Giorgio Armani, il ...

