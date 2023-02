Ucraina, Zelensky ringrazia Giorgio Armani, il Milan e i club di Serie A per il supporto nella ricostruzione dello stadio di Irpin – Il video (Di martedì 21 febbraio 2023) Il videomessaggio che non c’è stato a Sanremo è stato proiettato, invece, durante una cena di gala all’hotel Gallia di Milano. Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky, la sera del 20 febbraio, ha inviato il suo saluto per un evento di raccolta fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin. Alla regia dell’iniziativa, la United Onlus che, in collaborazione con l’ex calciatore Andriy Shevchenko, ha dato vita a United for Ukraine, progetto mirato a cercare finanziamenti per sostenere la resistenza di Kiev, anche grazie alla visibilità dei protagonisti del mondo dello sport. «Noi vinceremo! Ucraina, Europa e tutto il mondo libero: vincere è il nostro destino», ha esordito Zelensky. Presenti alla cena di gala anche i ministri del ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilmessaggio che non c’è stato a Sanremo è stato proiettato, invece, durante una cena di gala all’hotel Gallia dio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky, la sera del 20 febbraio, ha inviato il suo saluto per un evento di raccolta fondi per ladi. Alla regia dell’iniziativa, la United Onlus che, in collaborazione con l’ex calciatore Andriy Shevchenko, ha dato vita a United for Ukraine, progetto mirato a cercare finanziamenti per sostenere la resistenza di Kiev, anche grazie alla visibilità dei protagonisti del mondosport. «Noi vinceremo!, Europa e tutto il mondo libero: vincere è il nostro destino», ha esordito. Presenti alla cena di gala anche i ministri del ...

