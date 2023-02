Ucraina, Zelensky incontra Meloni: “Grazie per aiuti, ora rafforzare sanzioni a Russia” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Con Giorgia Meloni abbiamo lavorato su tutti gli aspetti della nostra partnership con l’Italia, a livello bilaterale e nell’ambito delle istituzioni europee e a livello internazionale. Ringrazio l’Italia per il nuovo pacchetto di aiuti militari per i nostri difensori, è molto importante in questo momento. In particolare, i sistemi di difesa antiaerea salvano vite e danno sicurezza alle nostre città”. Così il presidente ucraino Zelensky dopo l’incontro con il premier italiano Giorgia Meloni. “Abbiamo discusso nuovi passi per nuove sanzioni alla Russia: finché continua l’aggressione, le sanzioni devono rafforzarsi”. “Abbiamo pensato a come l’Italia possa contribuire concretamente alla pace. Lo stato terrorista finora non riconosce la necessità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Con Giorgiaabbiamo lavorato su tutti gli aspetti della nostra partnership con l’Italia, a livello bilaterale e nell’ambito delle istituzioni europee e a livello internazionale. Ringrazio l’Italia per il nuovo pacchetto dimilitari per i nostri difensori, è molto importante in questo momento. In particolare, i sistemi di difesa antiaerea salvano vite e danno sicurezza alle nostre città”. Così il presidente ucrainodopo l’incontro con il premier italiano Giorgia. “Abbiamo discusso nuovi passi per nuovealla: finché continua l’aggressione, ledevono rafforzarsi”. “Abbiamo pensato a come l’Italia possa contribuire concretamente alla pace. Lo stato terrorista finora non riconosce la necessità di ...

