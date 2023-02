Ucraina, Zelensky “Berlusconi? Non ha avuto casa bombardata dai russi” (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono leader politici di diversi Paesi che hanno il diritto di avere il loro pensiero, ma la cosa principale è come la società affronta la questione Ucraina. E’ la società che dà il mandato al politico e noi ora vediamo il sostegno della società italiana. L’Italia sa che abbiamo gli stessi valori, amiamo la vita, i nostri figli e rispettiamo l’integrità territoriale degli altri Paesi, la libertà di parola. E questa è la cosa principale, parliamo lingue diverse ma possiamo capirci l’un l’altro. Credo che la casa di Berlusconi non è mai stata bombardata dai missili, nè un suo partner russo è mai arrivato a casa sua con un carro armato, nessuno ha mai ucciso i suoi parenti”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa insieme ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono leader politici di diversi Paesi che hanno il diritto di avere il loro pensiero, ma la cosa principale è come la società affronta la questione. E’ la società che dà il mandato al politico e noi ora vediamo il sostegno della società italiana. L’Italia sa che abbiamo gli stessi valori, amiamo la vita, i nostri figli e rispettiamo l’integrità territoriale degli altri Paesi, la libertà di parola. E questa è la cosa principale, parliamo lingue diverse ma possiamo capirci l’un l’altro. Credo che ladinon è mai statadai missili, nè un suo partner russo è mai arrivato asua con un carro armato, nessuno ha mai ucciso i suoi parenti”. Così il presidente ucraino, Volodymyr, nel corso di una conferenza stampa insieme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - Giorgiolaporta : Siamo amici dell’#Ucraina ma pare che l’Ucraina non sia molto amica dei liberi cronisti italiani. Ma non era… - AngeloSantoro : E se non hanno ucciso il presidente USA è perché non volevano. E se Zelensky è ancora lì è perché non sono cattivi.… - Ma_Te___ : #Ucraina1AnnoDopo: l'opinione pubblica italiana. #Putin #Zelensky #Ucraina #Russia - ISgalambro : RT @Open_gol: Il leader di Forza Italia aveva «giudicato negativamente» il comportamento del presidente ucraino -