Ucraina, Zelensky: “Berlusconi? Nessuno gli ha mai bombardato casa” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda sulle parole di Silvio Berlusconi, dopo le dichiarazioni congiunte con il premier Giorgia Meloni a Kiev. “I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, Nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per amore dei fratelli russi”, dice ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Io credo che ladinon sia mai stata bombardata dai missili”. Così il presidente ucraino Volodymyr, rispondendo a una domanda sulle parole di Silvio, dopo le dichiarazioni congiunte con il premier Giorgia Meloni a Kiev. “I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che ladinon sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino disua,ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per amore dei fratelli russi”, dice ...

