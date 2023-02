Ucraina - Un anno dopo, su Sky TG24 due giorni di programmazione speciale (Di martedì 21 febbraio 2023) A ridosso del 24 Febbraio, giorno in cui ricorre il primo anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina, Sky TG24 propone a partire due giorni di programmazione speciale. Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 lo‘speciale Ucraina’ condotto da Roberto Inciocchi e Liliana Faccioli Pintozzi per raccontare quello che è successo in questo anno di guerra e il mutato contesto geopolitico che ne è derivato. Lo speciale sarà incentrato sugli attesissimi discorsi che il presidente americano Joe Biden ha in programma di pronunciare a margine della... Leggi su digital-news (Di martedì 21 febbraio 2023) A ridosso del 24 Febbraio, giorno in cui ricorre il primo anniversario dall’inizio della guerra in, Skypropone a partire duedi. Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 lo‘’ condotto da Roberto Inciocchi e Liliana Faccioli Pintozzi per raccontare quello che è successo in questodi guerra e il mutato contesto geopolitico che ne è derivato. Losarà incentrato sugli attesissimi discorsi che il presidente americano Joe Biden ha in programma di pronunciare a margine della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - mentecritica : Quando, un anno fa, la russia è entrata in Ucraina, putin ha aperto il vaso di Pandora. Sono certo che non fosse qu… - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - pontecorvoste : RT @classcnbc: Ad un anno dalla invasione russa, la #guerra in #Ucraina è sempre più cruenta. Secondo l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo (@… - giampaolo_baio : RT @ChanceGardi: Reuters: Il conflitto in Ucraina costerà alla Germania 160 miliardi entro la fine dell'anno. Le autorità tedesche prevedon… -