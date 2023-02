Ucraina, un anno di guerra: l'appello UNHCR per le donazioni (Di martedì 21 febbraio 2023) Dal 24 febbraio 2022, 8 milioni di bambini, donne, uomini sono stati costretti a lasciare l'Ucraina per cercare sicurezza oltreconfine mentre sono 5,3 milioni gli sfollati interni. Fuggono da un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Dal 24 febbraio 2022, 8 milioni di bambini, donne, uomini sono stati costretti a lasciare l'per cercare sicurezza oltreconfine mentre sono 5,3 milioni gli sfollati interni. Fuggono da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - Hattoriando : RT @AngeloSantoro: E se non hanno ucciso il presidente USA è perché non volevano. E se Zelensky è ancora lì è perché non sono cattivi. E se… - DavideAmadori6 : Ucraina 2023: un anno di bugie -