Ucraina, un anno di guerra. La Nato è cambiata e ha una nuova postura strategica (Di martedì 21 febbraio 2023) Mesi di guerra combattuta in Europa tra due Stati che contano centinaia di migliaia di soldati sono uno spartiacque storico per l'Alleanza, che deve attrezzarsi alle mutate necessità: serve più massa, in termini di mezzi a disposizione, pezzi di ricambio, munizionamento e scorte. E, sebbene i bilanci della difesa stiano aumentando, le risorse restano limitate Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 febbraio 2023) Mesi dicombattuta in Europa tra due Stati che contano centinaia di migliaia di soldati sono uno spartiacque storico per l'Alleanza, che deve attrezzarsi alle mutate necessità: serve più massa, in termini di mezzi a disposizione, pezzi di ricambio, munizionamento e scorte. E, sebbene i bilanci della difesa stiano aumentando, le risorse restano limitate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - FRANCES93135471 : RT @DaniSbrollini: A quasi un anno dall'invasione russa in #Ucraina, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo! La visita del Presidente degl… - silen2018tj : RT @jacopo_iacoboni: “Che senso ha per la Russia attaccare qualcuno?” 'La Russia non ha attaccato nessuno nella storia' 'La Russia è l'ul… -