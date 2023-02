Ucraina, un anno di guerra. La lotta anti-coloniale motore della resistenza ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) La ferma determinazione di Kiev non è solo motivata dal desiderio di riconquistare i territori persi o da questioni di sicurezza, ma è sostenuta dalla volontà di staccarsi dall’"Impero" e continuare ad affermarsi come paese democratico desideroso di integrarsi nelle istituzioni euro-atlantiche ha Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 febbraio 2023) La ferma determinazione di Kiev non è solo motivata dal desiderio di riconquistare i territori persi o da questioni di sicurezza, ma è sostenuta dalla volontà di staccarsi dall’"Impero" e continuare ad affermarsi come paese democratico desideroso di integrarsi nelle istituzioni euro-atlche ha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nei 365 giorni di guerra, i bambini hanno vissuto un anno di orrore: l'Unicef ha calcolato che 1,5 milion… - FRANCES93135471 : RT @DaniSbrollini: A quasi un anno dall'invasione russa in #Ucraina, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo! La visita del Presidente degl… -