Ucraina, un anno di guerra. Il fratellone americano non basta più, l'Europa deve gestire la propria sicurezza (Di martedì 21 febbraio 2023) La guerra in Ucraina sta mettendo fine a quello che potremmo definire come il periodo adolescenziale della politica europea. Ora si tratta di assumere responsabilità molto più gravose e dirette Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 febbraio 2023) Lainsta mettendo fine a quello che potremmo definire come il periodo adolescenziale della politica europea. Ora si tratta di assumere responsabilità molto più gravose e dirette

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - FRANCES93135471 : RT @DaniSbrollini: A quasi un anno dall'invasione russa in #Ucraina, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo! La visita del Presidente degl… - silen2018tj : RT @jacopo_iacoboni: “Che senso ha per la Russia attaccare qualcuno?” 'La Russia non ha attaccato nessuno nella storia' 'La Russia è l'ul… -