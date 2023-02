Ucraina, ultime notizie. Telefonata Biden-Meloni, focus su aiuti a Kiev. Casa Bianca: la premier attesa a Washington (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la visita a sorpresa ieri a Kiev il presidente Usa oggi sarà a Varsavia. Biden ha sentito la Meloni e ha detto di essere impaziente di accoglierla a Washington. Tajani invece a New York al vertice Onu sull’Ucraina. La Cina afferma di voler “lavorare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo”. Oggi a Mosca l’invitato cinese Wang, mentre la premier Meloni sarà oggi a Kiev Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la visita a sorpresa ieri ail presidente Usa oggi sarà a Varsavia.ha sentito lae ha detto di essere impaziente di accoglierla a. Tajani invece a New York al vertice Onu sull’. La Cina afferma di voler “lavorare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo”. Oggi a Mosca l’invitato cinese Wang, mentre lasarà oggi a

