Ucraina | Stoltenberg “Gli alleati mantengano gli impegni sulle armi”

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Accolgo con favore i recenti annunci deglisu nuovi carri armati,pesanti e addestramento per le truppe ucraine. E' urgente mantenere tutti questi. Con il ministro degli Esteri Kuleba e l'alto rappresentante Borrell abbiamo discusso della necessità di aumentare la produzione e migliorare i nostri sistemi di approvvigionamento per continuare a sostenere l'”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens, nelle dichiarazioni alla stampa dopo un incontro con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e l'alto rappresentante Ue per la Politica Estera e di Difesa Josep Borrell.“Su richiesta dell', abbiamo convenuto che la NATO debba aiutare l'a sviluppare un sistema di ...