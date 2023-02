Ucraina: Schlein, 'sostegno a Kiev e sforzo per pace, no equidistanza' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Credo che sia giusto continuare a sostenere il popolo ucraino che si sta difendendo ma credo anche che serva uno maggiore sforzo diplomatico per arrivare a un cessato fuoco e arrivare a una pace giusta. Non si può avere equidistanza". Così Elly Schlein a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Credo che sia giusto continuare a sostenere il popolo ucraino che si sta difendendo ma credo anche che serva uno maggiorediplomatico per arrivare a un cessato fuoco e arrivare a unagiusta. Non si può avere". Così Ellya Oggi è un altro giorno su Rai 1.

