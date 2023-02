Ucraina, Putin: “Russia non ha iniziato guerra, usa forza per finirla” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Voglio ripeterlo, loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla”. Vladimir Putin presenta così la sua narrativa sull’attacco all’Ucraina del 24 febbraio scorso nel discorso sullo stato della nazione che sta pronunciando di fronte all’assemblea federale. “Non avevamo dubbi”, ha aggiunto, sul fatto che nel febbraio dello scorso anno “tutto era pronto per un’azione punitiva di Kiev in Donbass”. “Tutto questo era completamente contrario ai documenti accettati dal consiglio di Sicurezza nazionale”, ha detto ancora Putin il quale ha aperto il suo discorso parlando di “un periodo complicato per il nostro Paese in un momento di drastici cambiamenti nel nostro mondo”. “Eventi storici determineranno il futuro del nostro Paese e ciascuno di noi ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Voglio ripeterlo, loro hannolae noi abbiamo usato laper fermarla”. Vladimirpresenta così la sua narrativa sull’attacco all’del 24 febbraio scorso nel discorso sullo stato della nazione che sta pronunciando di fronte all’assemblea federale. “Non avevamo dubbi”, ha aggiunto, sul fatto che nel febbraio dello scorso anno “tutto era pronto per un’azione punitiva di Kiev in Donbass”. “Tutto questo era completamente contrario ai documenti accettati dal consiglio di Sicurezza nazionale”, ha detto ancorail quale ha aperto il suo discorso parlando di “un periodo complicato per il nostro Paese in un momento di drastici cambiamenti nel nostro mondo”. “Eventi storici determineranno il futuro del nostro Paese e ciascuno di noi ha ...

