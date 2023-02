Ucraina, Putin “Impossibile sconfiggere Russia sul campo di battaglia” (Di martedì 21 febbraio 2023) MOSCA (ITALPRESS) – “Noi non lottiamo contro il popolo ucraino, il popolo ucraino è ostaggio del regime dell'Occidente, che per decenni ha saccheggiato le sue risorse e portato il popolo alla povertà”. Lo dice il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale.“L'Occidente usa l'Ucraina come una piazza d'armi, come un poligono contro la Russia. Più verranno forniti sistemi d'arma a lungo raggio all'Ucraina più saremo costretti a tenere lontana la minaccia dai nostri confini. L'Occidente vuole portare un conflitto locale a una dimensione globale, e noi reagiremo”, ha aggiunto Putin.“L'Occidente vuole la sconfitta strategica della Russia, ma è Impossibile sconfiggere la Russia sul campo di ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) MOSCA (ITALPRESS) – “Noi non lottiamo contro il popolo ucraino, il popolo ucraino è ostaggio del regime dell'Occidente, che per decenni ha saccheggiato le sue risorse e portato il popolo alla povertà”. Lo dice il presidente russo Vladimirnel suo discorso all'Assemblea federale.“L'Occidente usa l'come una piazza d'armi, come un poligono contro la. Più verranno forniti sistemi d'arma a lungo raggio all'più saremo costretti a tenere lontana la minaccia dai nostri confini. L'Occidente vuole portare un conflitto locale a una dimensione globale, e noi reagiremo”, ha aggiunto.“L'Occidente vuole la sconfitta strategica della, ma èlasuldi ...

